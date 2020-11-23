İHA

Buna göre, Tarım-GFE (2015=100),2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,31, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,87, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,63 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,21 artış gösterdi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,10, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,35 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 10,02, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 14,45 artış gösterdi.

YILLIK EN FAZLA AZALIŞ YÜZDE 2.71 İLE VETERİNER HARCAMALARI ALT GRUBUNDA OLDU

Alt gruplar itibariyle, bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 1,89 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 0,66 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış sırasıyla yüzde 26,69 ile makine bakım masrafları, yüzde 15,11 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 15,08 ile hayvan yemi alt gruplarında gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA AZALIŞ YÜZDE 1.29 İLE ENERJİ VE YAĞLAR ALT GRUBUNDA OLDU

Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre azalış gösteren diğer alt grup ise yüzde 0,21 ile tohum ve dikim materyali oldu. 2020 Eylül ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 4,02 ile makine bakım masrafları, yüzde 3,65 ile hayvan yemi ve yüzde 3,26 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.