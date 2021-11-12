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Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %6,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %24,2, otomotiv yakıtı satışları %7,4 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 1.2 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %1,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1,0, otomotiv yakıtı satışları %0,9 arttı.



PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 37.3 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %37,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %32,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %42,4, otomotiv yakıtı satışları %30,4 arttı.



PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 2.2 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %1,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %2,5, otomotiv yakıtı satışları %2,0 arttı.