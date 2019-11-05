05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 132 bin 670 adet taşıtın %54,1'ini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14,3'ünü motosiklet, %8,2'sini traktör, %3,7'sini kamyon, %2,1'ini minibüs, %0,9'unu otobüs, %0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
EYLÜL AYINDA 52 BİN 456 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI
Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 52 bin 456 taşıt içinde otomobil %54,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %27,5 ile motosiklet, %9,3 ile kamyonet, %5 ile traktör takip etti. Taşıtların %3,4'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 34,1 ARTTI
Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %34,1 arttı. Bu artış otomobilde %47,7, minibüste %173,7, otobüste %116,1, kamyonette %33,2, kamyonda %34,5, motosiklette %10,4, özel amaçlı taşıtlarda %4,7, traktörde ise %36 olarak gerçekleşti.
TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 16 ARTTI
Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %16 artış gerçekleşti. Bu artış otomobilde %37,1, minibüste %0,2, motosiklette %8,5 olarak gerçekleşti. Otobüste %20,7, kamyonette %5,3, kamyonda %10, özel amaçlı taşıtlarda %61,2, traktörde ise %30,3 azalış oldu.
TRAFİKTEKİ TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 260 BİN 316 ADET ARTTI
Ocak-Eylül döneminde 472 bin 400 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 212 bin 84 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 260 bin 316 adet arttı.
EYLÜL AYINDA 821 BİN 147 TAŞITIN DEVRİ YAPILDI
Devri(1) yapılan toplam 821 bin 147 adet taşıt içinde otomobil %71,4 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla %15,6 ile kamyonet, %5,1 ile motosiklet, %2,9 ile traktör takip etti. Eylül ayında devri yapılan taşıtların %5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
TRAFİĞE KAYITLI DİZEL OTOMOBİL ORANI YÜZDE 37,7 OLDU
Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 509 bin 319 adet otomobilin %37,7'si dizel, %37,7'si LPG, %24,3'ü benzin yakıtlı olup, %0,1'i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3'tür.
EYLÜL AYINDA 28 BİN 744 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI
Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan 28 bin 744 adet otomobilin %14,3'ünün Volkswagen, %13,2'sinin Renault, %10,4'ünün Fiat, %7,6'sının Toyota, %5,5'inin Honda, %4,9'unun Skoda, %4,7'sinin Hyundai, %4'ünün Opel, %3,9'unun Mercedes-Benz, %3,8'inin Ford, %27,8'inin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.
TRAFİĞE EN FAZLA 1501-1600 MOTOR SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI
Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 257 bin 586 adet otomobilin %38,7'si 1501-1600, %28,2'si 1401-1500, %13,3'ü 1301-1400, %12,3'ü 1300 ve altı, %6,3'ü 1601-2000, %1,2'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.
TRAFİĞE EN FAZLA BEYAZ RENKLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI
Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 257 bin 586 adet otomobilin %53,7'si beyaz, %24,1'i gri, %7'si siyah ve %5,6'sı kırmızı iken %9,6'sı diğer renklerdedir.
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