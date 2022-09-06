Kira artış oranı bilindiği üzere kira kontratının yenileneceği aydan bir önceki aya ait enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Yani kira kontratını Eylül ayında yenileyecek olan ev sahibi ve kiracılar Temmuz ayına göre 12 aylık enflasyon ortalaması oranına göre belli oluyor.