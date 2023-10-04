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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Eylül ayı ihracat şampiyonu kimya sektörü - İş-Yaşam Haberleri

        Eylül ayı ihracat şampiyonu kimya sektörü

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı eylül ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 0,3 artışla 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2,84 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren kimya sektörü ise eylül ayının ihracat şampiyonu oldu. Sektörün ilk dokuz aylık ihracatı ise 22 milyar doları aştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 15:46 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:46
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        Eylül ayı ihracat şampiyonu kimya sektörü
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        Kimya sektörünün Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Kimya sektörümüz Eylül ayında 2,84 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylece Eylül ayında en çok ihracat gerçekleştiren birinci sektör oldu. Sektörümüzün dokuz aylık ihracatı da 22 milyar doları aştı. İKMİB olarak, yıl sonuna kadar fuar milli katılım organizasyonu, fuar info stand katılımı, sektörel ticaret ve alım heyeti gibi faaliyetlerimize ağırlık verdik. Bu yılı yine 30 milyar doların üzerinde kapatmak için gayret gösteriyoruz. Bu gayret içerisinde olan tüm firmalarımıza ve ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum. Diğer yandan Ekim ayı itibariyle gelen elektrik ve doğalgaz zammı sektörümüzü olumsuz etkileyecektir. Kimya sektörü enerjiyi yoğun kullanan bir sektör. Üretim girdisinde enerjinin ağırlığı ciddi olarak yer alıyor. Dolayısıyla enerji maliyetlerinin artması üretim maliyetlerine ve ürün fiyatlarına da gelecek dönemde yansıyabilir. Bu maliyetleri minimuma indirecek teşvik ve desteklerin yapılması sektörümüz için büyük önem taşıyor. Ayrıca sektörümüze yapılacak yatırımların artması ithalat bağımlılığının azalması bakımından önemli. Son dönemde sektörümüzde yapılan yatırımları büyük bir mutlulukla karşılıyor, ekonomiye katkılarını en kısa zamanda görmeyi bekliyoruz. İhracatımızın artması için hız kesmeden çalışmaya ve ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

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        Eylül ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında mineral yakıtlar ve ürünler ihracatı, 973 milyon 625 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 779 milyon 536 bin dolarlık ihracatla plastikler ve mamulleri yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 224 milyon 648 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. 'Anorganik kimyasallar'ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; 'uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun', 'kauçuk, kauçuk eşya', 'boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları', 'eczacılık ürünleri', 'muhtelif kimyasal maddeler', 'organik kimyasallar' ve 'yıkama müstahzarları' oldu.

        2023 aylık bazda kimya ihracatı:

        AY 2022 DEĞER ($) 2023 DEĞER ($) FARK (%)
        Ocak 2.143.897.210,22 2.298.724.510,53 % 7,22
        Şubat 2.439.602.605,11 2.261.064.314,65 % -7,32
        Mart 3.029.140.996,17 2.878.107.359,28 % -4,99
        Nisan 3.338.521.299,08 2.380.268.498,70 % -28,70
        Mayıs 2.796.887.257,49 2.437.453.329,25 % -12,85
        Haziran 3.174.420.535,67 2.374.533.027,92 % -25,20
        Temmuz 2.895.517.456,04 2.154.408.382,34 % -25,60
        Ağustos 2.926.885.845,03 2.653.103.896,65 % -9,35
        Eylül 2.943.130.554,31 2.842.629.274,12 % -3,41
        TOPLAM 25.688.003.759 22.280.292.593 % -13,27

        HOLLANDA İLK SIRADA

        Eylül ayında en çok ihracat yapılan ilk on ülke Hollanda, Romanya, Rusya, İtalya, Almanya, Irak, Çin, Lübnan, Belçika ve ABD oldu. Eylül ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 113,13 ile Çin'de oldu.

        2023 yılı Ocak-Eylül döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Rusya, Hollanda, İtalya, Romanya, Almanya, İspanya, ABD, Irak, İngiltere ve Belçika olarak ilk onda yer aldı.

        2023 yılı Eylül ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler:

        S. NO Ülke EYLÜL 2022 DEĞER ($) EYLÜL 2023 DEĞER ($) DEĞİŞİM DEĞER (%)
        1 HOLLANDA 153.466.424,77 276.232.838,89 % 80,00
        2 ROMANYA 158.308.958,62 192.712.026,71 % 21,73
        3 RUSYA 201.604.075,34 144.770.573,57 % -28,19
        4 İTALYA 94.176.747,01 142.421.568,92 % 51,23
        5 ALMANYA 108.115.814,31 98.585.596,74 % -8,81
        6 IRAK 108.980.899,57 90.049.147,38 % -17,37
        7 ÇİN 41.271.327,08 87.959.540,20 % 113,13
        8 LÜBNAN 178.643.699,66 76.522.943,79 % -57,16
        9 BELÇİKA 80.454.172,23 75.549.391,93 % -6,10
        10 ABD 80.919.957,42 73.587.983,95 % -9,06
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