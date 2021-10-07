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Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,24, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,53 oranlarıyla Devlet İç Borçlanma Senetleri’nde (DİBS) de gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 0,31, Euro yüzde 0,73, Amerikan doları yüzde 0,74, külçe altın yüzde 0,96 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,63 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 0,01, Euro yüzde 0,43, Amerikan doları yüzde 0,44, külçe altın yüzde 0,66 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,34 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,32 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,23 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,66 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,67 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,49 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,80, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,38 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ BİST 100 ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,96 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,32 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 21,21, Euro yüzde 21,35, mevduat faizi (brüt) yüzde 23,50, DİBS yüzde 25,76 ve külçe altın yüzde 27,34 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan doları yüzde 5,14, Euro yüzde 5,32, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,90, DİBS yüzde 10,62 ve külçe altın yüzde 12,53 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir.