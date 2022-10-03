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Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu! TÜİK 2022 Eylül enflasyon oranı 3,08 arttı! TÜFE Eylül enflasyon oranları ne kadar ve yüzde kaç oldu?

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı! TÜİK 2022 Eylül ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

Eylül ayı enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklandı. Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 1,46 artarken yıllık bazda yüzde 80,21 olmuştu. Eylül ayı enflasyon rakamları bir önceki aya oranla 3,08 oranında arttı. İşte, 2022 Eylül aylık ve yıllık enflasyon rakamları...

03.10.2022 - 16:26 | Güncelleme: ABONE OL

  • Eylül ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklandı. Ağustos ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 80.21 olarak açıklanmıştı. TÜFE'deki değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 olarak gerçekleşti. İşte, 2022 Eylül ayı enflasyon oranları...

  • EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Eylül ayı enflasyon verileri 3 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklandı.

    TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu.

    Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu

    TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

  • TÜFE değişim oranları (%), Eylül 2022

      Eylül 2022 Eylül 2021 Eylül 2020
    Bir önceki aya göre değişim oranı 3,08 1,25 0,97
    Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 52,40 13,04 8,33
    Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 83,45 19,58 11,75
    On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı 59,91 16,42 11,47

  • TÜFE YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI

    Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %30,76 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %117,66 ile ulaştırma oldu.

  • TÜFE ANA HARCAMA GRUPLARINA GÖRE YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI

    Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %0,04 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,99 ile konut oldu.

    Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %151,50, aylık %4,78 arttı!

    Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %82,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %151,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %114,02 artış gösterdi.

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