EYLÜL AYI YOKSULLUK SINIRI NE KADAR OLDU?

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 64 bin 595 lira hesaplandı.

Araştırmada, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 25 bin 706 lira olarak belirlendi.