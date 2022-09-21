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Tarım Kredi Marketleri Aktüel Ürünler Kataloğu: Eylül 2022 Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde neler var, hangi ürünler indirime girdi?

Tarım Kredi Marketleri indirimli ürünler kataloğu: Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler listesi

Binlerce vatandaş uygun fiyatları ve ürün çeşitliliği ile Tarım Kredi Kooperatif Marketleri tercih ederken Tarım Kredi Marketler yeni indirimli ürünler kataloğu merak konusu oldu. Birbirinden çeşitli fırsatlar sunan Tarım Kredi Market kataloğunda yapılan yeni indirimleri sizler için haberimizde derledik. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yeni ve indirimli ürünler listesi...

21.09.2022 - 09:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler broşürü ile yeni fırsatlar yakından takip ediliyor. "21 Eylül Çarşamba Tarım Kredi Marketlerinde süt, ayçiçek yağı, zeytinyağı, un, süt ve yumurta fiyatları ne kadar?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Ürün Kataloğu...

  • 2022 TARIM KREDİ KOOPERATİF KATALOĞU FİYAT LİSTESİ GÜNCELLENDİ!

    DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi marketlerinde şeker, un, ayçiçek yağı gibi 30-40 çeşit üründe indirim yapılacağını duyurdu. Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesine yei ürünler eklenirken fiyatlarda da değişiklik yapıldı. İşte, Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu...

  • TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET DUYURU YAYINLADI!

    Tarım Kredi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuru şu şekilde; "Tarım Kredi Kooperatif Market indirim kampanyası fiyatlarıyla ilgili hafta sonu bazı yayın organlarında yer alan fiyatlar gerçeği yansıtmamaktadır. Aşağıdaki marka ve fiyatlı ürünleri marketlerimizden temin edebilirsiniz."

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