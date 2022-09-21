Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler broşürü ile yeni fırsatlar yakından takip ediliyor. "21 Eylül Çarşamba Tarım Kredi Marketlerinde süt, ayçiçek yağı, zeytinyağı, un, süt ve yumurta fiyatları ne kadar?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Ürün Kataloğu...