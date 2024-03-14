EYLEM TOK KİMDİR?

Eylem Tok, Türkiye'nin tanınmış yazar, şair, senarist ve yönetmenlerinden biridir. Çocuk yaşlarda şiir yazmaya başlayan Tok, daha sonra öykü, deneme ve roman türlerinde eserler verdi. Kendine özgü bir tarzı olan Tok, yazdığı romanlarla okuyucuların beğenisini kazandı. "Mihr", "Allah’ın Piyonları", "Noktalar" ve "Acı Şeker" gibi eserleri Türkiye'nin en çok satanlar listesinde yer aldı. Ayrıca, "Dev ve Üç Cüceler" ve "Dev ile Üç Cüce" adlı çocuk kitapları İngiltere, ABD ve Kanada'da da yayımlandı.