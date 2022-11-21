Eylem hazırlığındaki terörist ile 3 işbirlikçisi yakalandı

DHA

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'nin Ayn El-Arap kentinden, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristin Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığını tespit etti.

DHA'nın haberine göre, ekipler, sınırı geçen terörist ile yardım ettiği belirlenen 3 kişiyi operasyonla yakaladı. Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanan terörist, terör örgütünün sözde yöneticilerinden Şanlıurfa´da silahlı ve bombalı eylem talimatı aldığını ve bu nedenle sınırı geçtiğini itiraf etti.

Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.