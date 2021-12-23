Eylem hazırlığındaki 6 DEAŞ'lı yakalandı

AA

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren ve yılbaşı öncesi eylem hazırlığında oldukları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik Mersin ve Adana'da şafak operasyonu düzenledi.

Belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.