Eylem hazırlığı yapan iki terörist yakalandı

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Türkiye'de eylem arayışında olan 2 terörist güvenlik birimlerince Gaziantep'te yakalandı. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KANDİL'DE EĞİTİM ALDILAR

2008 yılı itibariyle Kandil’de bizzat Cuma (K) Cemil BAYIK ve Doktor (K) Bahoz ERDAL sorumluluğunda düzenlenen ideolojik, silah, patlayıcı, sabotaj ve kurye eğitimi alarak sınır ötesi alanlarda faaliyet gösteren, akabinde Ülkemize gelerek eylem arayışında oldukları tespit edilen 2 terör örgütü üyesi, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20.04.2022 günü yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan işlemler sonrası çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmışlardır.