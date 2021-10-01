"Gitme Yar" dedi

Söz ve müziği Enver Çelik'e, düzenlemesi Altan Turan'a ait olan "Gitme Yar"ın klibini Serhat Güldük yönetti. Çocuk yaşta bağlama çalarak müzikle tanışan Eylem Eğin "Ben halk müziği aşığıyım. Umarım türküler yine yeniden popüler günlerine dönecek." ifadelerini kullandı.

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