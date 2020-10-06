Meral Yıldız'ın haberine göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, PKK/KCK - PYD/YPG terör örgütünde 2014-2018 yılları arasında Afrin bölgesinde faaliyet gösteren, örgütten aldığı talimatlar doğrultusunda eylem yapmak amacıyla 2 Eylül 2020 tarihinde Van'a geldiği tespit edilen 1 bölücü terör örgütü mensubu Van İli Edremit İlçesinde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakaladı.

PKK'LI TERÖRİST TUTUKLANDI

PKK'lı teröris bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Van T Tipi Cezaevine gönderildi.