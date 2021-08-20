EYDK, yuvarlak masa etkinliği düzenledi

Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK), Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik olarak atılacak adımları bir yuvarlak masa toplantısıyla değerlendirdi.
EYDK'dan yapılan açıklamaya göre, etki yatırımını Türkiye'de ana akım bir yatırım modeli haline getirmek ve Türkiye'nin bu alanda uluslararası iş birliklerine, modellere ve projelere imza atabilmesini sağlamak hedefiyle kurulan EYDK, yuvarlak masa etkinlikleri düzenleyerek, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılmasına yönelik ilk adımı attı.
Etkinlik, EYDK'nın daha büyük bir keşif sürecinin parçası olarak gerçekleştirildi.
Verilen bilgiye göre, toplantının katılımcıları arasında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-Kalkınma Ajansları Koordinatörü Filiz Alsaç, UNDP Türkiye-Özel Sektör Programı Yöneticisi Hansın Doğan, UNDP İstanbul Uluslararası Kalkınma Özel Sektörü Merkezi Proje Yöneticisi Funda Süzer, Uluslararası Yatırımcılar Derneği Genel Sekreteri Serkan Valandova, TURKVEN Direktörü Lina Alsaid, Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı Esra Hatipoğlu, Impact Hub Istanbul Kurucu Ortağı Ayşe Sabuncu yer aldı.
Gerçekleştirilen ilk yuvarlak masa toplantısında, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ayrıntılarıyla ele alınarak odaklanılması gereken ortak değerler belirlendi.
Toplantıda ayrıca, Türkiye'de SKA'ların potansiyel etkilerinin yanı sıra bu potansiyelin gerçekleşmesini sağlayacak yollar ve araçlar ele alındı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen EYDK Başkanı Şafak Müderrisgil, EYDK'nın, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile uyumlu yatırımlar ve etki yatırımları için özel sermayenin kilidini açmayı hedeflediğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bu nedenle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın potansiyelini ve kurumlarımızdaki entegrasyon kapasitesini anlamamız gerekiyor. Etki yatırımını ana akım haline getirme vizyonuyla önde gelen 30 kurum tarafından kurulan EYDK, gündemini tasarlamak için ayrıntılı tartışmalar ve yansımalar yoluyla üye kurumlarının etki yatırım potansiyelini ve SKA uyumunu ortaya çıkarmayı hedeflemektedir."
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop da, "EYDK olarak etki yatırımları ekosistemini geliştirirken ulusal ihtiyaçlarımız ve stratejik önceliklerimiz doğrultusunda hareket etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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