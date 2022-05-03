EXXEN canlı izle! Villareal Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı bu akşam devam ediyor. Devler liginde yılın en dikkat çeken maçlarından biri olan Villareal Liverpool maçı saat 22:00'de başlayacak...

VILLAREAL LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi yarı final turu rövanş maçına sahne olacak Villareal Liverpool maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Villareal: Rulli, Estupiñán, Albiol, Pau, Aurier, Capoue, Trigueros, Parejo, Lo Celso, Danjuma, Yeremy



Liverpool: Alisson; Trent, Konaté, Virgil, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago; Salah, Mané, Díaz.