EXXEN canlı izle! Liverpool Villareal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı bu akşam devam ediyor. Devler liginde yılın en dikkat çeken maçlarından biri olan Liverpool Villareal maçı saat 22:00'de başlayacak...

LIVERPOOL VILLAREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçına sahne olacak Liverpool Villareal maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Liverpool: Alisson; Trent, Konaté, Virgil, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago; Salah, Mané, Díaz.

Villareal: Rulli, Estupiñán, Albiol, Pau, Aurier, Capoue, Trigueros, Parejo, Lo Celso, Danjuma, Yeremy