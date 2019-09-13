13 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Extinction Rebellion isimli çevreci aktivistlerden oluşan grup, iklim değişikliklerine karşı acilen harekete geçilmesi için Londra Moda Haftası'nın bugünkü açılışını protesto etti.
Eylemde bir grup çevreci aktivist, sahte kan dökülerek yapılan "kırmızı halı" zemine yatıp etkinliğin düzenlendiği 180 Strand isimli binanın girişini kapattı. Bir diğer grup ise giydikleri beyaz elbiselerin üzerine sahte kan dökerek moda sektörünün iklim değişikliğinde çok büyük etkisi olduğunu vurguladı.
Extinction Rebellion'a üye bir diğer aktivist ise, bu sırada moda endüstrisinin çevreye verdiği zararı anlatan bir şiir okudu.
Aktivist şiire, "Moda endüstrisi gezegenimizi öldürüyor." diye başladı. "Her sene, her ay, her hafta, Dünya'ya kötü davranıyor."
"Kazanç ve zevk için kıyafet üretiyorsunuz, ihtiyaç için değil. Dünya, insanlar ve geleceğimiz yerine kazancı seçiyorsunuz. Moda endüstrisi kalbimizin en hassas noktalarına dokunuyor. Mağazalara gelmemiz için, o kumaşı hissetmemiz için, son yenilikleri keşfetmemiz için bize adeta yalvarıyor. Parıltılı parlak şeylerle bizi baştan çıkarıyor, boş sözler vaat ediyor. Ben de neredeyse sizin tuzağınıza düşüyordum, fakat sonra kendime sordum 'Bunu kim yaptı ve nerede?' diye. Ama siz bu sorunun gerçek cevabını bize vermiyorsunuz."
"Yaptığınız reklamları görüyoruz. Güzel vücutların olduğu o reklamlar. Eğer bu elbiseyi alırsam belki benim de vücudum böyle güzel olur diye hissettiriyorsunuz bize. Fakat dünyanın yok olmasına sebep olan bir kıyafetin güzel olan hiçbir yanı yok!" diye okuduğu şiire devam etti.
Extinction Rebellion'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, kanın protesto boyunca kullanılması, dünyanın yok oluşuna sebep olan moda endüstrisinin ellerine bulaştığı kanı temsil ediyor.
Temmuz ayında Extinction Rebellion, İngiliz Moda Konseyine Londra Moda Haftası'nın iptal edilmesini ve moda sektörünün ileri gelenlerinin de katılacağı iklim krizi temalı bir zirvenin toplanması gerektiğini içeren bir mektup yazdı.
Çevre aktivisti gruba göre, moda sektörü dünyanın kirlenmesine sebep olan sektörlerden birisidir.
Extinction Rebellion moda haftası boyunca daha birçok protesto yapacağını duyurdu.
Salı günü Trafalgar Square'de cenaze alayı düzenleyecek olan grubun amacı, şu ana kadar iklim krizi nedeniyle hayatını kaybeden ve bundan sonra da kaybedecek olan insanları anmak.
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