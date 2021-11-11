Expo 2021 Hatay için geri sayım

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Expo 2021 Hatay "Medeniyetler Bahçesi" temasını vurgulayarak 2022 yılının Nisan ayında başlayacak. Bu tema üzerinden Mezopotamya ve Anadolu’dan yaşamış olan medeniyetlerden öğrenilen kadim bilgilerin, kültürler arasındaki işbirliğini güçlendirmesi ve daha yaşanabilir bir gelecek için insanlığa yol gösterici olması hedefleniyor.

Expo 2021 Hatay’ın Medeniyetler Bahçesi ana temasını destekleyen dört alt tema bulunuyor. Bu alt temalardan ilki olan Sürdürülebilir Kalkınma ve Organik Tarım üzerinden; üretime, insana, geleceğe ve gezegene dost teknoloji, yöntem ve uygulamaların hayata geçirilmesini amaçlanıyor. Ek olarak, tarım teknolojilerine odaklanan kentler ve uluslararası organizasyonların katılımıyla insanlığın geleceği için katma değeri yüksek yeni proje ve işbirliklerinin önünün açılması hedefleniyor.

1 Nisan 2022’de kapılarını açacak olan dev organizasyon 2 milyondan fazla ziyaretçiyi 1 yıl boyunca ağırlamak için gerekli tüm hazırlıkları bitirmek üzere.

Tüm bu süre boyunca onlarca şehrin yüzlerce türden bitkileri, çiçekleri ve ağaçları sergilediği Ulusal ve Uluslararası şehir bahçeleri, dünya mutfağına kucak açan Gastronomi Köyü, muhteşem konserlerin ve iddialı şovların mekanı Amfi Tiyatro başta olmak üzere sayısız etkinlik alanı, ziyaretçilere deneyim yaşatacak Expo 2021, Hatay’daki ekonomiye de katkı sağlayacak.