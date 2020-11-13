İhracatçılara yeni finansman desteği

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın, ihracatçılara yönelik uluslararası piyasadan 561 milyon dolar tutarında ve 1 yıl vadeli yeni sendikasyon kredisi sağladığını açıkladı.
Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Eximbank'ın dün imzalanan anlaşmayla Mizuho Bank, Ltd. koordinatörlüğünde bir bankalar konsorsiyumundan 397,9 milyon avro ve 99,8 milyon dolar olmak üzere toplam 561 milyon dolar tutarında 1 yıl vadeli yeni finansman sağladığını bildirdi.
Bu kredinin toplam maliyetinin, en yüksek tutarla katılan bankalar için avro diliminde 6 aylık Euribor + yüzde 2,50 ve ABD doları diliminde 6 aylık Libor + yüzde 2,75 olduğuna dikkati çeken Pekcan, krediye Avrupa, Uzak Doğu, Körfez Bölgesi ve Türkiye dahil olmak üzere geniş bir coğrafyadan toplam 23 bankanın katıldığına işaret etti.
İhracat kredilerinin yüzde 50'sini tek başına kullandıran Türkiye'nin resmi destekli ihracat finansman kuruluşu Türk Eximbank'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde sağladığı bu sendikasyon kredisinin, ihracatçıların ve ihracat odaklı KOBİ'lerin finansmana erişimi konusunda son derece önemli olduğunu belirten Pekcan, "Söz konusu finansman, ayrıca uluslararası sermaye piyasalarının Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.
"BU YILIN SONUNA KADAR 350 MİLYON DOLAR İLAVE KAYNAK SAĞLANACAK"
Türk Eximbank'ın sendikasyon işlemi dahil olmak üzere yılbaşından bu yana 2,5 milyar dolardan fazla fon kaynağını ihracatçıların hizmetine sunduğuna dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:
"Ekonomik büyümeye etki edecek katma değeri yüksek ihracatın desteklenmesine yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürecek olan Eximbank, 2020 yıl sonuna kadar uluslararası piyasalardan yaklaşık 350 milyon ABD doları daha ilave kaynak sağlamayı planlıyor. Desteklerimizle ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Söz konusu finansmanın ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum."
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