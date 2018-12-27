27 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yıldırım, yaptığı açıklamada, Kayseri'nin Orta Anadolu'da önemli bir sanayi kenti olduğunu ifade etti.
Türk Eximbank'ın açtığı şubelerle ihracatçıya daha çok yakınlaştığını dile getiren Yıldırım, irtibat bürolarıyla hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.
Sanayicinin ihracat yapmasını önemsediklerini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:
"Bizim yıl sonu hedefimiz 11 bin ihracatçıyı yakalamaktı. 2017 yılında bu sayı 7 bin 700'dü. Geçen hafta Sayın Bakanımız Ruhsar Pekcan açıkladı, bu sayı 11 bin 15 kişiyi buldu. Biz hedefimizi yakaladık. Bizim hedefimiz sadece ihracatçı sayısını yakalamak değil. Önemli olan bir diğer gösterge de KOBİ'lerimizi desteklemek. Verdiğimiz desteğin maliyetini artırmamak da çok önemi hedeflerimiz arasında. Biz ne 2017 yılında ne de 2018 yılında ihracatçılarımıza verdiğimiz desteğin kredi programlarının faizlerini hiç artırmadık. Sadece Türk lirası faizlerini önceki aydan itibaren Hazine faizinin yüzde 70'ine endeksledik. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında talebin bizden daha fazla olduğu ve hassasiyetin arttığı dönemlerde hiç artırmadık."
"48,4 MİLYAR DOLARA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"
Yıldırım, Eximbank'ın ihracat kredisi verdiği firma sayısının 2018 yılında 11 bini aştığını, 44 milyar dolarlık hedeflerini yakaladıklarını bildirdi.
"2019 İÇİN BİR EKONOMİK KRİZ BEKLEMİYORUZ"
2018 yılının ihracat için önemli bir yıl olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:
"İhracat için 2019 çok daha önemli bir yıl olacak. Çünkü 2019 yılında şirketlerimiz hem daha çok ihracat yapacaklar hem de bankamızla daha çok çalışacaklar. Biz de hem yurt içi destek programlarımız hem de yurt dışı alıcı kredi programlarıyla ihracatçıları daha çok destekleyeceğiz. 2019 için bir ekonomik kriz beklemiyoruz. 2018 yılında da beklemiyorduk, o zor günlerde de hiç kriz var gibi davranmadık. Desteklerimizi aksatmadan, maliyetlerimizi yükseltmeden, sanayicilerimizle daha çok bütünleşerek ve çalışarak o günleri geçirdik. Aynı tempoda devam ediyoruz. 2019 reel olarak desteğimizi artıracağımız bir yıl olacak. Finansman maliyetlerinde de ilave tasarruflar sağlayacağımız bir yıl olacak."
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