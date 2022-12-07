EWA'da kazanan kadın girişimciler belli oldu

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Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü'nün gıda fonu (EIT Food) tarafından desteklenen, Impact Hub İstanbul'un gıda ve tarım girişimcilik platformu Foodback ve Topraktan ortaklığında hayata geçirilen EWA - Gıda ve Tarımda Değişim Yaratan Kadın Girişimci Programı (Empowering Women in Agrifood), gerçekleşen Demo Day ile sona erdi.



Türkiye'de tarım ve gıda sektöründe kapsayıcılık ile çeşitliliği teşvik etmek, kadın liderli erken aşama girişimleri çoğaltmak ve girişimcilere iş fikirlerini geliştirmeye yönlendirecek gerekli bilgi, güven ve desteği sağlamak amacıyla başlatılan programda finale kalan 10 girişimden Porion girişimi ile Berfu Safranbolulu birinci, Bionome girişimi ile Nerve Cansu İşeri ise ikinci oldu.



Bu yıl üçüncüsü düzenlenen programa 300'ün üzerinde başvuru yapıldı. EIT Food tarafından iletilen kriterler ışığında değerlendirilen başvurulardan önce 25 kişilik bir aday listesi oluşturuldu, sonrasında EWA ekibi tarafından çevrim içi görüşmelerde 10 girişim belirlendi.

10 girişim arasından ise birinci olan girişim 10 bin euro, ikinci girişim ise 5 bin euro ödülünün sahibi oldu.



EWA Programı kapsamında ilk iki yılda 23 kadın girişimciye destek olduklarını söyleyen Impact Hub İstanbul Kurucu Ortağı Ayşe Sabuncu, "Türkiye'de kurulan girişimlerdeki kadın girişimci oranı son yıllarda ortalama olarak yüzde 17, dünyadaki oran ise bu değerden bir kaç puan yukarıda. Bu oranın artması için Türkiye'nin gıda ve tarım sektörlerini dönüştüren kadın girişimcileri EWA Programı ile desteklemeye devam edeceğiz" dedi.