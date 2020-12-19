Survivor Evrim Keklik kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları MasterChef Türkiye'ye konuk olmasının ardından merak konusu oldu. Peki, Evrim Keklik kimdir? Survivor Evrim kaç yaşında ve nereli? İşte, Evrim Keklik hakkında detaylı bilgiler haberimizde...

EVRİM KEKLİK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

29 yaşında olan Evrim Keklik İstanbul doğumlu. Spora 1. sınıftayken Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybol ile başlayan Keklik; Galatasaray voleybol takımı ve Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımında yer aldı. Sonrasında yaşadığı talihsizlik sebebiyle, omzunda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldı. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimini bitirdi.

Üniversiteden 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun olan Keklik 2017 yılında İstanbul'a geri dönerek sualtı hokeyine başladı. Bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğü yapmış olan Evrim Keklik şimdilerde bir magazin programında yorumculuk yapıyor.

Survivor yarışmasına katılmadan önce ekranların en eski yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmaya katılmıştır. Bu yarışmadan da 30 bin lira ile ayrılmıştır.

Survivor 2020 yarışmasını %51 performans başarısıyla tamamlayan Keklik; yarışma öncesi yayınlanan fragmanda ağlayarak yarışma şartlarının çok zor olduğunu söylediği video ile viral olmuştu.