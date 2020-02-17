Survivor Evrim Keklik kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde gözyaşları içerisinde Survivor'ın ne kadar zor olduğunu dile getiren Evrim Keklik sosyal medyada fenomen olmuştu. İşte, Evrim Keklik hakkında detaylı bilgiler haberimizde...

EVRİM KEKLİK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

29 yaşında olan Evrim Keklik İstanbul doğumlu. Spora Fenerboçe Spor Kulübün'nde voleybol ile başlayan genç yarışması Galatasaray voleybol takımı ve Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımında yer aldı. Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünden mezun olan Evrim Keklik, bir spor kulübünde yuzme antrenörlüğü yapıyor.