Evrim Esendemir: Oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz!

Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında Pendikspor, sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. İlk yarıda Bandırmaspor’a oranla daha iyi bir oyun sergilediklerini söyleyen Esendemir, “Oyunun giriş bölümünü çok iyi oynadık. Çok iyi bir ilk yarı performansı oldu. İkinci yarıda oyun disiplininden kopmadan hem skoru lehimizde tutup hem de ikinci golü bulabilecek yere çektik diye düşünüyorum. Oyunu bitirme düşüncemizin olduğu bir bölümde usta işi bir gol yedik. Yapacak bir şey yok. Kendi doğrularımızda ısrar etmeye, oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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Golü son dakikada yemelerini şanssızlık olarak değerlendiren Evrim Esendemir, “Skor olarak öndeydik. Şunu da kabul etmek gerekiyor; Bandırmaspor iyi bir takım. Oyunun savunma yönünü doğru oynadık. Golü son dakikada yememiz şanssızlık oldu. 2-0’ı da bulabilirdik. Puanları paylaştık. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Fakat bugün kulübede biraz handikaplıydık. Daha derin bir kulübeye sahip olsaydık daha farklı hamleler yapabilirdik. Ama bu bir bahane değil. Bugün iyi mücadele ettik” ifadelerini kullandı.