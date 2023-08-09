Alasya, hakaret içerikli mesajlar paylaşan takipçisinin profilini paylaşarak, "Bu hanım öğretmenmiş! Yer bilimci, doğa bilimci, evli, çocuklu, doğayı koruyan falan filan diye tanımlamalar yazmış kendiyle ilgili. 'Çok şükür huzurlu'ymuş. Ben onun huzurunu kaçıracağım bir süre kusura bakmazsa! 'Fahişe' olduğumu düşünüyor, kaldı ki ola da bilirim anlatsın mahkemede. Bakalım benimle ilgili derdi neymiş! Bu çirkin örnek üzerinden genelleme yapmak istemem ama bu ülkenin öğretmenleri bu haldeyse durum gerçekten vahim. Artık mahkemede anlatsın bakalım neden rahatsız olmuş benden!" dedi.