Evrenin kötü şakalarına maruz kalan şanssız kişilerin başına gelen trajikomik olaylar güldürüyor
Hayatın bazen o kadar sinir bozucu bir mizah anlayışı olabilir ki başınıza gelen olaya nasıl tepki vereceğinizi bile bilemezsiniz. Ancak anlık olarak tat kaçıran her şey bir süre sonra eğlenceli hatıralara dönüşebilir.
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"Tuvalete 2 metre."
- 2
"9 saatlik uçuşumdaki bu adam, ışıkları kapattıktan sonra bunları fişe taktı. (23:30)."
- 3
"Babamın bu sabah kilitli tuvaletten kurtarılması gerekiyordu."
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- 4
"Babam düzeltme istedi ve peyzaj şirketine istediği manzaranın bir resmini verdi. Peyzaj şirketi her şeyi kesti. O da dut ağacıydı."
- 5
"Yanlışlıkla ton balığı konservesini lavaboma düşürdüm."
- 6
"Londra'ya gittim ve sonunda Big Ben'i 'görebildim'."
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- 7
"Sadece biraz çorba istedim."
- 8
"İlginç."
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"Cebinizdeki anahtarlarınız size karşı komplo kurduğunda."
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- 10
"Sanki daha fazlası varmış gibi görünmesi için büyük kutu."
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"Arabam 'peynirlendi'. Eski sevgilim bunu yapanın kendisi olmadığını söylüyor ancak yakın zamanda bunu yapan arkadaşlarıyla birlikteydi."
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"Arkadaşım ehliyetini yeniletti ve bu onun geçici izni."
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"Aylardır mutfağımız yok ve sonunda eşyaları geri taşımaya hazırız. Dolaplarımız küçüldü ve tabaklarımız artık sığmıyor."
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"Oda arkadaşımın yıkamayı reddettiği bir haftalık bardaklar."
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"Birisi bisikletini direğe kilitlemeye bile çalışmadan bisikletimin üzerine kilitledi."
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"Bir ay önce satın aldığım lastik."
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"En azından midemde değil."
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"Babam yaptı!"
Kaynak: Reddit
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