Evlilikte bunlara dikkat: Yoksa artık sevmiyor mu? Bu 10 işarete dikkat!
Aşk karmaşık ve sürekli hareketli olan bir duygudur. Evlilikte her iki tarafın da sevgi bağına sahip çıkması ve bu canlı tutmak için karşılıklı çaba göstermesi büyük önem taşır. Ama bazen verilen yeminlere ve sözlere rağmen insanların duyguları zamanla değişir. Eşinizin artık sizi sevmeyebileceğini fark etmek acı verici ve zor olabilir. Her ilişki benzersiz olsa da, bir tarafın artık karşı tarafa aşık olmadığını gösteren ortak işaretler vardır. İşte, çiftler arasında artık eşini sevmediğinde sergilediği 10 davranış!
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Günümüzde, ilişki dinamikleri sürekli değişim gösterirken, partnerler arasındaki duygusal bağın sağlamlığını anlamak her zaman kolay olmayabilir. Ancak, bir kişinin eşini sevmediğine dair işaretler genellikle belirgin ve fark edilebilir olabilir. Bu işaretler arasında iletişim eksikliği, duygusal mesafe, ilgi kaybı ve paylaşılan aktivitelerden kaçınma gibi davranışlar yer alabilir. İşte, o davranışlar…
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1. EVDE OLMAKTAN KAÇINIYOR
Evde vakit geçirmekten kaçınan bir eş, bu davranışın ima ettiği duygusal kopukluktan dolayı artık eşini sevmediğini belli edebilir. Sevgi dolu bir ilişkide çiftler genellikle birbirlerinin arkadaşlığından keyif alır ve paylaştıkları evde rahatlama fırsatı bulurlar. Bir eşin sürekli olarak evde olmaktan kaçınması, partneriyle arasındaki duygusal bağı ve yakınlığı artık hissetmediğinin göstergesi olabilir.
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2. ARTIK RANDEVU AKŞAMLARINA ÇIKMIYOR
Sevgi dolu bir ilişkiye sahip olmak biraz da çaba harcamaya bağlıdır. Evliliğin başlarında eşler birbirlerine çok daha düşkündür ve çok fazla para gerektirmeyen küçük randevular için bile dışarı çıkarlar. Eşiniz artık küçük planlar için bile dışarıya çıkmıyor, sizinle plan yapmaktan kaçınıyorsa bu onun eski sevgisini kaybettiğine bir işaret olabilir.
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3 .ARTIK SEVGİ GÖSTERMİYOR
Bir eş, partnerine artık aşık olmadığında, sarılma, öpme gibi fiziksel sevgiler çoğunlukla azalır veya tamamen ortadan kalkar. Öyle ki kimi zaman yolda yürürken el ele tutuşmak bile istemeyebilir. Bu incitici davranış ilişkide kendisini geri çektiğinin kesin bir işaretidir.
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4. DURMAKSIZIN TARTIŞIYOR
Bir ilişkide her zaman yüzde yüz anlaşmak mümkün değildir ancak gökyüzünün renginin mavi olması gibi bazı gerçekler inkar edilemez. Eğer eşiniz artık bu tartışılmaz gerçekleri bile kavga konusu yapıyorsa ilişkinizi değerlendirme vaktiniz gelmiş demektir. Gereksiz tartışmalar genellikle kasıtlı olarak zarar vermeye ve bundan tatmin sağlamaya yönelik bir niyet anlamına gelebilir.
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5. GELECEK HAKKINDA KONUŞMUYOR, PLAN YAPMIYOR
Artık ilişkinin geleceği hakkında umutsuz olan bir eş, birlikte plan yapmayı da bırakabilir. Dolayısıyla ortak hedefleriniz ve hayalleriniz hakkında tartışmaktan kaçınıyorsa bu duygusal kopukluğun bir işaretidir.
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6. KONUŞMALAR VE SOHBETLER AZALIYOR
Sizinle beraber sohbet etmek, günlük hayatınız hakkında bilgi almak ya da sadece havadan sudan konuşmak bile istemiyorsa bu bir kırmızı alarm olabilir. Başka bir deyişle, genellikle ilişkiye olan duygusal bağın ve ilginin azaldığının işaretini görüyor olabilirsiniz. Sevgi dolu bir evlilikte yakınlığı ve bağlantıyı sürdürmek için açık ve sürekli iletişim önem taşır.
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7. KOLAYCA STRESE GİRİYOR VE BUNDAN SİZİ SUÇLU TUTUYOR
Sürekli strese giren ve çeşitli konularda eşini suçlayan bir partnerin bu davranışları, onu artık sevmediğinin bir işareti olabilir. Aşk genellikle zor zamanlarda rahatlık ve anlayış sunmayı gerektirdiğinden, bu davranış genellikle duygusal destek ve empati eksikliğini gösterir.
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Bir eş, stresin veya sorunların sorumluluğunu sürekli olarak partnerine devrettiğinde, bu durum ilişkide bir kırgınlık ve çatışma atmosferi yaratabilir. Bu davranış aynı zamanda daha derin bir kopukluğu da yansıtabilir, çünkü aşk genellikle suçu bir partnere yüklemek yerine zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışmayı içerir.
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8. HEDEFLER ARTIK UYUMLU DEĞİL
Sevgi dolu bir evlilikte çiftler genellikle gelecekleri için ortak bir vizyon oluşturmak için birlikte çalışırlar. Ancak bir partnerin bu arzulara karşı kayıtsız kalması, duygusal bağın koptuğu anlamına gelir. Bu kayıtsızlık aynı zamanda farklı önceliklerin ve çıkarların da göstergesi olabilir.
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9. ARTIK İLTİFAT ETMİYOR
Birinin, özellikle de eşinizin, mizah anlayışınızı, başarılarınızı ve hatta yeni bir saç kesimi kadar basit bir şeye bile iltifat etmesi motive edicidir. Ancak artık eşini artık sevmeyen bir partner bunların farkına varmayacaktır. Eşine iltifat etmeyi bırakan partner, genellikle artık tüm bunlara eskisi kadar heyecanlanmıyor ve onu eskisi kadar sevmiyor olabilir.
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10. YAKINLAŞMAKTAN KAÇINIYOR
Eşler arasındaki cinsel hayat tamamen bitebilir fakat hala sık sık yakınlaşsanız bile, bazı nedenlerden dolayı özel hayatınızda eskisi gibi hissetmeyebilirsiniz. Tutkunun kaybolması, cinsel hayatın eskisi gibi olmaması da eşlerin birbirine olan sevgisinin ciddi anlamda azaldığının göstergelerinden birisi olabilir
Kaynak: Mystical Raven
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