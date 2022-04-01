Evlilikleri ne sarstı?

HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Türkiye Aile Yapısı Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Bu araştırmada evlenmeme ve boşanma kararlarında ekonominin önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Yayımlanan sonuçlara göre En az bir kez boşanmış bireylerin boşanma nedenleri incelendiğinde, yüzde 32.2 ile sorumsuz ve ilgisiz davranma ilk sırada yer aldı. Bu boşanma nedenini yüzde 14.1 ile aldatma, yüzde 9.8 ile evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama ve yüzde 8.1 ile dayak/kötü muamele izledi.

Boşanma nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, boşanmış erkeklere ve kadınlara göre en önemli boşanma nedeni eşlerinin sorumsuz ve ilgisiz davranması oldu. Bu oran, erkeklere göre yüzde 41.2, kadınlara göre yüzde 24.2 olarak kayıtlara geçti.

Erkeklere göre sorumsuz ve ilgisiz davranmadan sonra en önemli boşanma nedenleri yüzde 11 ile aile büyüklerinin aile içi ilişkilere karışması ve yüzde 9.7 ile evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama oldu. Kadınlara göre ise sorumsuz ve ilgisiz davranmadan sonra en önemli nedenlerde ise yüzde 19.3 ile aldatma ve yüzde 14.6 ile dayak/kötü muamele öne çıktı.

ÖNCELİK EĞİTİMDE

Önümüzdeki 3 yıl içerisinde evlenmeyi düşünmeyen ya da kararsız olan boşanmış, eşi ölmüş ya da hiç evlenmemiş 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin oranı yüzde 80.1 olarak tespit edildi. Bu bireylerin yüzde 29.5'i eğitim hayatına öncelik verdiği için, yüzde 11.9'u maddi kazancı yeterli olmadığı için ve yüzde 10.2'si evlenmek için uygun biriyle karşılaşmadığı için evlenmeyi düşünmediğini belirtti.

Evlenmeyi düşünmeme nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, en önemli neden her iki cinsiyette de eğitim hayatına öncelik vermek oldu. Bu oran, erkekler için yüzde 29.8, kadınlar için yüzde 29.3 olarak belirlendi.

Erkekler için eğitim hayatına öncelik verme nedeninden sonra gelen evlenmeyi düşünmeme nedenleri yüzde 22.5 ile maddi kazancın yeterli olmaması, yüzde 11.2 ile iş garantisinin olmaması oldu. Kadınlar için eğitim hayatına öncelik verme nedeninden sonra gelen evlenmeyi düşünmeme nedenleri ise yüzde 11.5 ile sağlık sorunları, yüzde 11.1 ile evlenmek için uygun biriyle karşılaşmaması olarak tespit edildi.

EN ÖNEMLİ TARTIŞMA KONUSU HARCAMALAR

Araştırmaya göre eşi ile sorun yaşadığını belirten evli bireylerin sorun yaşadıkları seçilmiş konular incelendiğinde, bireylerin yüzde 5.6'sı harcamalar, yüzde 5.5'i ailece birlikte vakit geçirmeme, yüzde 4.9'u gelirinin yeterli olmaması, yüzde 3.7'si ev ile ilgili sorumluluklar ve yüzde 3.6'sı sigara alışkanlığı ile ilgili konularda sıklıkla veya her zaman sorun yaşadı.