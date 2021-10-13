Evlilik yıl dönümlerini Meclis'te kutladılar

Düzce'de yaşayan Ali ve Nezaket Özkal çifti, evliliklerinin 46. yıl dönümünü TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine Meclis'te kutladı.
Yarım asra yakın süren evliliklerinde eşine her yıl çeşitli sürprizler yapan emekli öğretmen Ali Özkal, 46. evlilik yıl dönümünü Gazi Meclis'te kutlama isteğini bir mektupla Meclis Başkanlığına iletti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bu talebe kayıtsız kalmayarak evliliklerinin 46. yılında Özkal çiftine Meclis'te bir yemek organizasyonu yapılması talimatı verdi. Bunun üzerine TBMM 100. Yıl Bahçe Restoranı'nda Özkal çifti için yemek organizasyonu düzenlendi.
Eşi için hazırladığı bu sürprize ev sahipliği yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teşekkür eden Ali Özkal, 46. evlilik yıl dönümünü sağlıkla kutlamanın kendileri için başlı başına heyecan vesilesi olduğunu söyledi.
"HAYATIMIZI RENKLENDİRMEK"
Her yıl eşi için organize ettiği sürpriz evlilik yıl dönümü etkinliklerini TBMM Başkanı Şentop sayesinde bu sene zirveye taşıdıklarını dile getiren Özkal, "Burada yakın ilgi görmek, özel bir konumda, özel bir sofrada bulunmak bizim için bahtiyarlık. Her yıl değişik sürprizler yaparım. Bu davranışımla da gençlere örnek olmaya çalışıyorum. Her şey aile ortamında anlamlı, güzel. O bakımdan ben bu girişimlerimle hem hayatımızı renklendirmek hem de giderayak iz bırakmak düşüncesiyle bunları yapıyorum. Zaman çok değerli. 4-5 saat uyuyalım yeter. Bunun dışında çalışacağız, üreteceğiz. Ömrümüz o sayede uzar." diye konuştu.
"HAYAL ETMEDİĞİM SÜRPRİZ"
Konuşmasını okuduğu şiirlerle süsleyen Ali Özkal, "İkimiz de 70 yaşındayız ve halen herhangi bir ilaç kullanmıyoruz." dedi.
Nezaket Özkal ise eşinin sürprizleri ile mutlu olduğunu belirterek "Hiç hayal etmediğim bir sürprizdi. Çok güzel, çok özel oldu. Her yıl çeşitli etkinlikler yapar kendisi ama bu sene çok farklı oldu." ifadelerini kullandı.
Bu arada, yemek öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gönderdiği hediyeler Özkal çiftine takdim edildi.
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