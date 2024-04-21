Evlilik vaadiyle tuzağa kelepçe!

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Kayseri'de evlenme vaadiyle kandırdıkları bir kişinin 126 bin lirasını dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, evlenme vaadiyle bir vatandaşın 126 bin lirasını aldığı iddiasıyla biri kadın 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İSTANBUL YOLUNDA YAKALANDILAR

Aynı yöntemle İstanbul'da başka bir vatandaşı tuzağa düşürmek üzere oldukları belirlenen 3 şüpheli, ekiplerin 45 saatlik kamera çalışması sonucunda İstanbul'a gidecekleri sırada düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden kadın, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Fotoğraf: İHA