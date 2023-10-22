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        Haberler Gündem Evlilik kredisinde son durum: 150 bin TL'lik evlilik kredisi şartları neler, başvuruları başladı mı, hangi bankalar veriyor ve ödeme planı nasıl olacak?

        Evlilik kredisi başvuruları başladı mı? İşte 150 bin TL'lik kredide son durum

        Evlilik hazırlığın yapan çiftlerin gözü, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan evlilik kredisine çevrildi. Faizsiz ve vadeli bir ödeme planı sunan 150 bin TL'lik kredinin, önümüzdeki günlerde meclise sunularak, yasalaşması bekleniyor. Peki, evlilik kredisinin başvuruları başladı mı, detayları belli oldu mu? İşte, tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 21:10 Güncelleme: 22.10.2023 - 21:10
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        • 1

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde evlilik kredisi müjdesini vermişti. Buna göre; yeni evlenen çiftlere destek olmak amacıyla faizsiz olarak verilecek 150 bin TL için hazırlıkların yapıldığını duyurmuştu. Şimdi gözler, evlilik kredisinin detayları için yapılacak açıklamada. Peki, evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları nedir, ödeme planı nedir? İşte, tüm detaylar...

        • 2

          "ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE MECLİSİMİZİN TAKDİRİNE SUNACAĞIZ"

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen evlilik kredisi hakkında şunları söyledi;

          Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.

        • 3

          "YENİ EVLENENLERE FAİZSİZ KREDİ İMKÂNI SUNACAĞIZ"

          Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.

        • 4

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, yeni evlenen çiftlere iki yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi verileceğini belirtti.

        • 5

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR, BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

          Evlilik kredisinin detayları henüz resmi olarak açıklanmadı. Kararın önümüzdeki günlerde meclise sunulması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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