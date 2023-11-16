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        Haberler Gündem Evlilik kredisinde öncelikli olan iller nedir? Yeni evleneceklere faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi herkese verilecek mi ve şartları nedir?

        Evlilik kredisinde öncelikli olan iller ve bölgeler belli oldu! 150 bin TL evlilik kredisi kimlere verilecek?

        Yeni evleneceklere 150 bin TL evlilik kredisini öncelikli alacak olan iller ve bölgeler belli oldu. "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığınca kabul edildi. 14 Kasım Salı günü itibarıyla başlayacak olan Genel Kurul görüşmelerinde yeni evlenecek olanlara faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri ele alınacak. İşte 2023 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihleri, şartları ve yaş sınırına ilişkin son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 10:18 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:18
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        • 1

          Evlilik kredisi yaş sınırı, başvuru tarihi ve şartları, yeni evlenecek çiftler tarafından sorgulanıyor. 2 yıl geri ödemesiz kredi verilmesine ilişkin 'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu tarafından kabul edildi. AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, "Yaş sınırları proje kapsamında ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre değerlendirilecek ve ona göre esnetilecektir. Hedefimiz, bir an önce 81 ildeki gençlerimizin hepsine ulaşmaktır." açıklamalarında bulundu. İşte 2023 evlilik kredisi başvurularına ilişkin merak edilenler...

        • 2

          SON DAKİKA EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI!

          AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi" hakkında açıklamalarda bulundu. İnan, "Yaş sınırları proje kapsamında ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre değerlendirilecek ve ona göre esnetilecektir. Hedefimiz, bir an önce 81 ildeki gençlerimizin hepsine ulaşmaktır." ifadelerini kullandı.

        • 3

          BAKAN GÖKTAŞ'TAN EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:, AK Parti'nin seçim vaatlerinden biri olan evlilik kredisine ilişkin şunları söyledi: "Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, altyapı şuanda hazır. Projeden faydalanmak isteyen çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Deprem bölgesinde yaşamış olmaları, gelir ve yaş kriterine de karşılamalılar. Yaş kriteri 18 -27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Bu kriterlere uyan gençler faydalanabilecek. Tüm çalışmalarımızı tamamladık sıra Meclis'te. Kanunun yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz."

        • 4

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

          26 Eylül'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.

        • 5

          EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

          Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız." dedi. Ancak başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

        • 6

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

          "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

        • 7

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI VAR MI?

          Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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