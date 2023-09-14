Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL kredi! Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartları neler?
Evlilik kredisi son dakika gelişmeleri için gözler gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan'da AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yeni evlenen çiftlere 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi verileceğini açıklamıştı. Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri araştırılırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte 2023 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin detaylar...
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Yeni evlenecek çiftlere faizsiz ve vadeli evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartları gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanlığı seçim beyannamesinde yer alan faizsiz evlilik kredisi Aile Ve Gençlik Bankası üzerinden sağlanacak. 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli olarak sunulacak olan krediye ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Aile ve gençlik bankasını kuracağız. Ve aşama aşama bunu etkili bir hale getireceğiz." ifadelerini kullandı. İşte 2023 evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin merak edilenler...
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI!
5 Eylül tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Evlenecek gençlerimize uygun fiyatlı kredi çalışması gündemimizde." dedi.
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EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?
Evlilik kredisi ile ilgili çalışmalar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek. Henüz evlilik kredisi başvuru şartları, tarihleri ve yaş sınırının olup olmayacağına ilişkin detaylar netlik kazanmadı.
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EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.
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Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." açıklamasında bulundu.
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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti seçim beyannamesinde açıklanan evlilik kredisi başvuru tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili duyuru geldiğinde haberimizin içeriği güncellenecektir.
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EVLENME KREDİSİ İÇİN KAYNAK AİLE VE GENÇLİK BANKASI
Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.
Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.
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150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ VE TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?
150 bin TL evlilik desteği toplamda 72 aya yayılan bir ödeme planıyla uygulanacak. 48 ayda belirtilen ana para olarak ödenecek ve ilk 24 ay yani iki yıl herhangi bir taksit ödemesi yapılmayacak.