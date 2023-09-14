Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Evlilik kredisinde başvuru şartları nedir? 2023 Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek ve hangi bankalardan alınır?

        Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL kredi! Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartları neler?

        Evlilik kredisi son dakika gelişmeleri için gözler gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan'da AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yeni evlenen çiftlere 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi verileceğini açıklamıştı. Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri araştırılırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte 2023 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 16:57 Güncelleme: 14.09.2023 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yeni evlenecek çiftlere faizsiz ve vadeli evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartları gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanlığı seçim beyannamesinde yer alan faizsiz evlilik kredisi Aile Ve Gençlik Bankası üzerinden sağlanacak. 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli olarak sunulacak olan krediye ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Aile ve gençlik bankasını kuracağız. Ve aşama aşama bunu etkili bir hale getireceğiz." ifadelerini kullandı. İşte 2023 evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin merak edilenler...

        • 2

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI!

          5 Eylül tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Evlenecek gençlerimize uygun fiyatlı kredi çalışması gündemimizde." dedi.

        • 3

          EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?

          Evlilik kredisi ile ilgili çalışmalar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek. Henüz evlilik kredisi başvuru şartları, tarihleri ve yaş sınırının olup olmayacağına ilişkin detaylar netlik kazanmadı.

        • 4

          EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

        • 5

          Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." açıklamasında bulundu.

        • 6

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti seçim beyannamesinde açıklanan evlilik kredisi başvuru tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili duyuru geldiğinde haberimizin içeriği güncellenecektir.

        • 7

          EVLENME KREDİSİ İÇİN KAYNAK AİLE VE GENÇLİK BANKASI

          Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.

          Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.

        • 8

          150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ VE TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

          150 bin TL evlilik desteği toplamda 72 aya yayılan bir ödeme planıyla uygulanacak. 48 ayda belirtilen ana para olarak ödenecek ve ilk 24 ay yani iki yıl herhangi bir taksit ödemesi yapılmayacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aboubakar şoku! Özel izin aldı
        Aboubakar şoku! Özel izin aldı
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!
        Tedavi olmayı reddediyor
        Tedavi olmayı reddediyor
        Kahreden tesadüf! İş kazası videosundan 2 gün sonra öldü
        Kahreden tesadüf! İş kazası videosundan 2 gün sonra öldü
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        KKM 3 haftada 75 milyar TL eridi
        KKM 3 haftada 75 milyar TL eridi
        Wanda Nara'dan olay pozlar!
        Wanda Nara'dan olay pozlar!
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        Galatasaray transferi kapattı mı?
        Galatasaray transferi kapattı mı?
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        6 numara müjdesi!
        6 numara müjdesi!
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        Habertürk Anasayfa