Bakan Göktaş'tan evlilik kredisi açıklaması! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler?
Evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartları, Aile ve Gençlik Fonunun kurulması teklifinin TBMM'de kabul edilmesiyle birlikte gündeme geldi. Evlilik yolundaki gençler tarafından beklenilen 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi Gençlik Fonu kanun teklifinde yer almadı. Bütün kriterleri oluşturulduğunu ve altyapının hazır olduğunu açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaş sınırının şu an 18-27 aralığında olduğunu ve Meclis'e gönderildiğini duyurdu. İşte 2023 faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve yaş sınırına ilişkin detaylar...
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Faizsiz evlilik kredisi son dakika gelişmeleri yeni evlenecek çiftler tarafından takip ediliyor. Enerji ve maden kaynaklarından elde edilen gelirin aktarılacağı Aile ve Gençlik Fonu Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilirken gözler 150 bin TL evlilik kredisi detaylarına çevrildi. Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL evlilik kredisi Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi içerisinde yer almadı. Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıldığını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuya ilişkin olarak "Meclise gönderdik, top mecliste, biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı. İşte 2023 faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, tarihleri ve yaş sınırına ilişkin merak edilenler...
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KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi kabul edildi. Kanuna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz Aile ve Gençlik Fonu kurulacak.
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BAKAN GÖKTAŞ FAİZSİZ 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUMU AÇIKLADI
Meclise gönderdik, top mecliste, biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz.Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi.
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"BÜTÜN KRİTERLERİ OLUŞTURDUK, YAŞ SINIRI 18-27 GİBİ"
Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır. (Hangi yaşta gençler faydalanabilecek?) 18 -27 yaş gibi, ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış olmak…
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"2 YIL GERİ ÖDEMESİZ, SIFIR FAİZLE VERECEĞİMİZ BİR DESTEK"
Çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Bu kriterlere uyan herkes bundan faydalanabilecek. 2 yıl boyunca geri ödemesiz. Sıfır faizle vereceğimiz bir destek. Yönetmelik çıkarmamız gerekiyor akabinde. Pilot bölgeden başlama nedenimiz, deprem bölgesindeki gençlerimize destek olmak. Oraya moral motivasyon olmak.
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EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Evlilik kredisi başvuru tarihi henüz belli değil. Yasal düzenleme sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak fon hazırlığı sonrasında başvurular başlayacak. Fon hazırlığının yılbaşına kadar tamamlanması ve faizsiz evlilik kredisi başvurularının Aralık ya da Ocak ayında verilmesi bekleniyor.
Evlilik kredisi ile ilgili yasal düzenlemenin yeni torba yasa ile beraber gelmesi de ihtimaller arasında bulunuyor.
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hafta başında yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:
"Önce pilot uygulama olarak deprem bölgesinden başlayacak. Sonra tüm Türkiye yaygınlaşacak. Özellikle, gençlere evlilik kredisi dediğimiz 150 bin TL iki yılı geri ödemesiz 4 yıllık krediye destek verme mekanizmasını içeriyor. İleride fonlar arttıkça imkanlar arttıkça başka destekler tabii ki söz konusu olacak ama aşama aşama gidecek."
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EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK? İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI
Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçladıklarını söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Ülkemizin ürettiği doğal gaz, petrol ve maden gelirlerinden ayrılacak kaynakla, Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulması önemli bir adım olacaktır. Aileyi güçlendirecek farklı projelerin de sisteme katılmasıyla kapsam daha da genişleyecektir." ifadelerini kullandı.
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Kredilerin ilk evliliğini yapanlara mı verileceğine yönelik soruya Usta, şöyle yanıt verdi:
"İlk evlilikler önceliğimiz ama deprem bölgesiyle başlıyoruz pilot iller olarak. Belki genç bir kardeşimiz eşini kaybetmiş olabilir, ikinci bir evlilik olabilir, o yüzden şartların çok net olmayacağını, proje kapsamında ilin, bölgenin ihtiyaçlarına oradaki gençlerin durumuna göre değişiklik arz edebileceğini söyleyebilirim. O yüzden deprem bölgesi için ikinci evlilikler de söz konusu olabilir, kabul edilebilir. Şartlar tamamıyla ilin ve bölgenin ihtiyaçlarına ve oradaki projenin şartlarına uygun olacak şekilde değiştirilebilir, güncellenebilir, sınırlar geliştirilebilirler."
Birinci hedeflerinin, pilot illerde evlilik noktasında ihtiyacı olan gençlere maddi destek vermek olduğunu kaydeden Usta, fonun kaynakları arttıkça gençlerin girişimlerine ve gelişimlerine destek vermeyi amaçladıklarını vurguladı.
Uygulamanın başlayacağı Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'nın pilot iller olarak belirlendiğini bildiren Usta, gerekli görülürse depremden etkilenen diğer bölgelerin de buna dahil edilebileceğini açıkladı.
Güncellemelerin yaş için de geçerli olduğunu kaydeden Usta, "Bir kriter koymuyoruz. Yönetim Kurulu, ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre yaş sınırlarını proje kapsamında değerlendirecek, ona göre de esnetebilir. Bir yaş sınırı o yüzden koymadık. En fazla gencimizin bu fondan yararlanmasını ve istifade etmesini istiyoruz. O yüzden kanunla bir yaş sınırı koymadık. Proje kapsamında değerlendirilecek." diye konuştu.
Usta, "150 bin liralık kredi enflasyon oranında güncellenebilir mi?" sorusuna, "Evet, bunların hepsi Fon'un yönetim kurulu tarafından kendi içerisinde düzenlenecek. Ayrıca Fon'a nakdi bağışlar da kabul edilebilecek. Fon'un, yine vergiler, harçlar noktasında istisnaları da mevcut." karşılığını verdi.
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