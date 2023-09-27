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        Haberler Gündem Evlilik kredisi şartları 2023 | Son dakika: 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, hangi bankalar veriyor?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: 150 bin TL'lik evlilik kredisi detayları

        Kabine Toplantısı sonrasında evlilik kredisi başvuru detayları yeniden gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısının ardından yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi desteği açıklaması sonrasında gözler faizsiz evlilik kredisi başvuru detaylarına çevrildi. İşte "Faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir?" sorular ve yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 18:56 Güncelleme: 27.09.2023 - 18:56
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        • 1

          Gözler evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartlarına çevrildi. Yeni evlenecek çiftler için müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi desteği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. 24 ay geri ödemesiz 48 ay vadeli evlilik kredisi hakkında detayları haberimizde derledik. İşte evlilik kredisi hakkında merak edilenler...

        • 2

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

          Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.

        • 3

          Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.

        • 4

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

          "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

        • 5

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI VAR MI?

          Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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