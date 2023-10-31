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        Haberler Gündem EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2023 | 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, yaş sınırı var mı?

        Yeni evlenecek çiftler dikkat: Faizsiz evlilik kredisi imkanı! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları

        Evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı öncesi faizsiz evlilik kredisi yeniden gündeme geldi. Hayatını birleştirmek isteyen çiftlerin gözleri "Devlet destekli 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, kimler başvurabilir, yaş sınırı var mı?" sorularına çevrildi. İşte, 2023 evlilik kredisi detayları hakkında güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 10:26 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:26
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        • 1

          Faizsiz evlilik kredisi başvurusu için geri sayım başlamış durumda. Konuya ilişkin son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız." ifadelerini kullandı. Peki, 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları belli oldu mu? İşte, konuya ilişkin detaylar...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

          26 Eylül'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.

        • 3

          EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

          Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız." dedi. Ancak başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

        • 4

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

          "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

        • 5

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI VAR MI?

          Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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