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        Haberler Gündem EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2023 | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faizsiz evlilik kredisi açıklaması! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı ve ne zaman verilecek?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faizsiz evlilik kredisi açıklaması! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek?

        Evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Eylül Kabine Toplantısı sonrası yeni evlenecek gençlere uygun fiyatlı kredi çalışmasının gündemde olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde AK Parti Seçim Beyannamesi'nde yer alan evlilik kredisi projesi kapsamında yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz kredi imkanı sunulacak. İşte 2023 evlilik kredisi başvurularına ilişkin son dakika açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 11:14 Güncelleme: 07.09.2023 - 11:14
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        • 1

          Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartları, son Kabine Toplantısının ardından araştırılmaya başlandı. Daha önce "Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" açıklamalarında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Eylül'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İşte 2023 faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve detaylarına ilişkin merak edilenler...

        • 2

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI!

          5 Eylül tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Evlenecek gençlerimize uygun fiyatlı kredi çalışması gündemimizde." dedi.

        • 3

          EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Evlilik kredisi ile ilgili çalışmalar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek. Henüz evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri netlik kazanmadı.

        • 4

          EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

        • 5

          Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." açıklamasında bulundu.

        • 6

          EVLENME KREDİSİ İÇİN KAYNAK AİLE VE GENÇLİK BANKASI

          Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.

          Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.

        • 7

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

          "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

        • 8

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI VAR MI?

          Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

        • 9

          125 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ VE TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

          125 bin TL evlilik desteği toplamda 72 aya yayılan bir ödeme planıyla gerçekleşecek. 48 ayda belirtilen ana para olarak ödenecek. İlk 24 ay yani iki yıl herhangi bir taksit ödemesi yapılmayacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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