Yeni evleneceklere devlet desteği! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri
Evlilik kredisi başvurusu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 26 Eylül'de gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 48 ay vadeli 150 TL faizsiz evlilik kredisine de değindi. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası devlet destekli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi veren bankalar, şartları ve tarihleri merak konusu oldu. İşte, 2023 faizsiz evlilik kredisi şartları ve yaş sınırı hakkında güncel bilgiler...
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Faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartları araştırması gündemdeki yerini koruyor. 26 Eylül'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız." ifadelerini kullandı. Peki, 2023 Evlilik kredisi şartları neler, başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
26 Eylül'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.
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EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN, BAŞLADI MI?
Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız." dedi. Ancak başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.
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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?
"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.
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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI VAR MI?
Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.