Yeni evlenecek çiftleri yakından ilgilendiren faizsiz evlilik kredisi ile ilgili aramalar iyice yükselmiş durumda. Düğün mevsimi olarak da bilinen yaz mevsiminde oldukça araştırılan evlilik kredisinin 150 bin lira olması bekleniyor. İşte, 2023 faizsiz evlilik kredisi ile ilgili bilgiler...