Yeni evlenecek çiftler heyecan içerisinde 150 bin lira 4 yıl yani 48 ay vadeli evlilik kredisiyle ilgili detayları araştırıyor. Hatırlanacağı gibi krediyle ilgili müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Yapılan açıklamada kredinin detaylarına da yer verildi. Peki, evlilik kredisi başvuruları başlladı mı, ne zaman başlayacak? Evlilik kredisi başvuru şartları enler? İşte, evlilik kredisi başvuru şartları ile ilgili detaylar...