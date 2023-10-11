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        Haberler Gündem Evlilik kredisi başvuru tarihi ve şartları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli açıklama geldi

        Evlilik kredisi başvuru tarihi ve şartları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli açıklama geldi

        Evlilik kredisi başvuru şartları ve başvuru tarihi evlenecek çiftler tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 150 bin liralık evlilik kredisiyle ilgili detayları açıkladı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan evlilik kredisi başvuru tarihi ve başvuru şartlarıyla iligli detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 11:35 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:35
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        • 1

          Evlilik kredisi başvuru şartları ve evlilik kredisi başvuru tarihi yeni evlenecek çift adayları tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından evlilik kredisiyle iligli merak edilen detayları açıkladı. Peki, evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman yapıalcak? Başvuru şartları enler? İşte detaylar...

        • 2

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

          Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.

          Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.

        • 3

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

          "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI VAR MI?

          Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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