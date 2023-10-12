Evlilik kredisi başvuru şartları ve evlilik kredisi başvuru tarihi yeni evlenecek çift adayları tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından evlilik kredisiyle ilgili detaylar açıklandı. Peki, evlilik kredisi başvuru şartları neler ve ne kadar verilecek? İşte detaylar...