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        Haberler Gündem Evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri: Faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman verilecek ve bankalar belli oldu mu?

        Evlenecek çiftlere müjde: 0 faizli evlilik kredisi! 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu başladı mı?

        Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından 48 ay vadeli 150 TL faizsiz evlilik kredisi başvurusuna da değindi. Açıklamaların ardından "Devlet destekli 150 bin TL evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvurular başladı mı?" soruları araştırması sıklaştı. İşte, beraber yeni bir hayata 'Evet' diyecek çiftlere özel 2023 evlilik kredisi başvuru tarihleri ile ilgili son dakika gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 21:20 Güncelleme: 06.10.2023 - 21:20
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        • 1

          Yeni evlenecek çiftler için müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. 26 Eylül'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız." ifadelerini kullandı. Peki, faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman verilecek? İşte, 150 bin TL faizsiz evllik kredisi başvuru şartları ve tarihlerine dair güncel bilgiler...

        • 2

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

          Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.

        • 3

          Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.

        • 4

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

          "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

        • 5

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI VAR MI?

          Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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