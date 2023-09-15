Yeni evlenecek çiftlere faizsiz ve vadeli evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartları gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanlığı seçim beyannamesinde yer alan faizsiz evlilik kredisi Aile Ve Gençlik Bankası üzerinden sağlanacak. 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli olarak sunulacak olan krediye ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Aile ve gençlik bankasını kuracağız. Ve aşama aşama bunu etkili bir hale getireceğiz." ifadelerini kullandı. İşte 2023 evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin merak edilenler...