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        Haberler Gündem Evlilik kredisi başvuru şartları belli oldu mu? 2023 devlet destekli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, yaş sınırı var mı?

        Faizsiz evlilik kredisi şartları belli oldu mu? 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu ne zaman?

        Faizsiz evlilik kredisi şartları ve tarihleri merak ediliyor. Yeni evlenecek çiftlere 48 ay vadeli 150 TL faizsiz evlilik kredisi imkanına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Beraber bir ömüre 'Evet' demek üzere olan çiftlerin gözü "Devlet destekli 150 bin TL evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvurular başladı mı?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 evlilik kredisi başvuru tarihleri ile ilgili son dakika gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 10:57 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:57
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        • 1

          Evlilik kredisi ile ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri olan 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları bekleniyor. Son olarak Erdoğan, konuya ilişkin kredi çalışmasının gündemlerinde olduğunu belirtti. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi ne zaman verilecek? İşte, 2023 faizsiz evlilik kredisi başvurularına dair ayrıntılar...

        • 2

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI!

          5 Eylül tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Evlenecek gençlerimize uygun fiyatlı kredi çalışması gündemimizde." dedi.

        • 3

          EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?

          Evlilik kredisi ile ilgili çalışmalar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek. Henüz evlilik kredisi başvuru şartları, tarihleri ve yaş sınırının olup olmayacağına ilişkin detaylar netlik kazanmadı.

        • 4

          EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

        • 5

          Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." açıklamasında bulundu.

        • 6

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti seçim beyannamesinde açıklanan evlilik kredisi başvuru tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili duyuru geldiğinde haberimizin içeriği güncellenecektir.

        • 7

          EVLENME KREDİSİ İÇİN KAYNAK AİLE VE GENÇLİK BANKASI

          Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.

          Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.

        • 8

          150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ VE TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

          150 bin TL evlilik desteği toplamda 72 aya yayılan bir ödeme planıyla uygulanacak. 48 ayda belirtilen ana para olarak ödenecek ve ilk 24 ay yani iki yıl herhangi bir taksit ödemesi yapılmayacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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