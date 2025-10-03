GELİR ŞARTI DA YÜKSELTİLDİ

Göktaş, fondan daha fazla gencin yararlanması için gelir şartını da yükselttiklerini belirtti.

"Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliriyle ilgili başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıyoruz." diye konuşan Göktaş, "48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz. Bu düzenlemeyle birlikte 81 ilimizde daha fazla genç çifte ulaşarak yuva kurma süreçlerinde yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Çiftlerin Aile ve Gençlik Fonu'na e-Devlet ile "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" adresinden başvurabileceğini bildiren Göktaş, bugüne kadar fona Türkiye genelinde 158 bin 488 çiftin başvurduğunu, başvuruları onaylanan 117 bin 184 çiftin evlilik ve danışmanlık hizmetinden yararlandığını, 59 bin 54 çiftin ise krediden faydalanmaya hak kazandığını aktardı.