Evlilik kredisi başvuru ekranı ve şartları 2025: Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, ödeme planı nasıl?
2025 aile yılı ilan edildi. Bu kapsamda birçok yeni proje hayata geçirilirken ilk olarak deprem bölgesinde başlatılan Aile ve Gençlik Fonu'nun kapsamı da genişletildi. Aile Yılı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlenecek çiftler için hayata geçirilen fonun 81 ilde uygulanmaya başlandığını duyurdu. Söz konusu fon ile evliliğe ilk adım atan gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sunuluyor. Peki, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ödeme planı nasıl? İşte 2025 Evlilik kredisi başvuru ekranı ve şartları hakkında detaylar…
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Faizsiz evlilik kredisi son dakika gelişmeleri evlilik hazırlığında olan çiftler tarafından yakından takip ediliyor. Aile Yılı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 aile yılına özel müjdeleri sıraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençler için hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ilde uygulanmaya başlandığını duyurdu. Şartları taşıyan çiftler 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin TL tutarındaki evlilik kredisine bugünden itibaren başvuru yapabilecek. İşte 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru ekranı, şartları ve ödeme planı hakkında detaylı bilgiler…
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MÜJDE! EVLİLİK KREDİSİ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu.
Açıklamasında yeni evlenecek çiftlere de müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ilde uygulanmaya başlandığını duyurdu.
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AİLE VE GENÇLİK FONU 81 İLDE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik kredisi ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"2025 yılını aile yılı ilan ettik. 2025 aile yılı kapsamında birçok yeni projeyi de hayata geçiriyoruz. 14-28 Mayıs seçim sürecinde milletimize söz verdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu'nu deprem bölgemizde başlatmıştık. Evliliğe ilk adım atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi desteğini 81 ilin tamamında uygulamaya alıyoruz.’’
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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Aile ve Gençlik Fonu başvuruları, ülke genelinde 13 Ocak 2025 Pazartesi günü itibarıyla başladı.
Yeni evlenecek çiftler, başvuru işlemlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapabilirler.
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EVLİLİK KREDİSİ ÖDEME PLANI
Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.
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EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?
Yeni evlenecek gençlere sağlanan 150 bin TL'lik faizsiz kredinin başvuru şartları:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek
Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),
Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,
Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,
Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2.3 katından fazla olmamak
Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,
Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,
Daha önce proje kapsamında krediden faydalanmamış olmak.
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GELİR ŞARTINDA DÜZENLEMEYE GİDİLDİ
Söz konusu destekten daha fazla çiftin yararlanabilmesi için şartları kolaylaştırdıklarını vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, desteğe başvuru şartlarının arasında yer alan çiftlerin toplam gelirlerinin 2 asgari ücreti aşmaması şartında düzenlemeye gidildiğini belirtmişti.
Pilot uygulama kapsamında sahadan aldıkları dönüşler ve vatandaşların talepleri kapsamında gelir kriterinde yeni düzenleme yaptıklarını aktaran Göktaş, “Gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2.3 asgari ücrete çıkartıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açmış oluyoruz” ifadesini kullanmıştı.
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